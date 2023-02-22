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Литва предложила США разместить HIMARS в странах Балтии

20:41
  • среда
  • 22 февраля 2023

Глава государства обратился с этой инициативой к союзникам

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду, 22 февраля, рассказал, что предложил американскому лидеру Джо Байдену разместить в странах Балтии на ротационной основе системы воздушного наблюдения, боевые вертолеты и реактивные системы залпового огня HIMARS.
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По словам Науседы, речь велась "о важнейших вспомогательных средствах — это и системы воздушного наблюдения, и боевые вертолеты, и системы HIMARS".

Литовский лидер пояснил, что странам Балтии затруднительно приобрести эти средства с учетом их финансовых возможностей, однако их "можно было бы разместить в странах Балтии на ротационной основе".

Кроме того, лидеры стран "Бухарестской девятки" обсудили с Байденом формирование передовой обороны НАТО на восточном фланге, выполнение обещаний, данных на мадридском саммите, а также необходимость более четких сигналов Украине о том, что страна приближается к членству в НАТО после саммита в Вильнюсе, сообщает РИА Новости.

В декабре 2022 года премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш рассказал, что Рига, Таллин и Вильнюс ведут совместную работу по закупке РСЗО HIMARS. Такое объединение усилий поможет странам Балтии обеспечить свою индивидуальную безопасность, считают в трех государствах.

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