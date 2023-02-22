Минск предупредил о наращивании Польшей и странами Балтии наступательных возможностей

Белоруссия готова ответить на внешнюю агрессию

Польша и страны Балтии стремительно наращивают ударно-наступательные возможности своих вооруженных сил. Об этом в среду, 22 февраля, рассказал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Военный предположил, что "США в перспективе рассчитывают использовать их как плацдарм для реализации силовых сценариев на восточном направлении".

Хренин также назвал опасной тенденцией развития военно-политической обстановки милитаризацию Восточной Европы при активном участии США и других стран НАТО.

При этом коллективный Запад продолжает вынашивать планы по реализации в Белоруссии "силового сценария свержения действующей власти и разрушения страны с опорой на вооруженные провокации белорусских националистов, получающих боевой опыт в конфликте в Украине, и радикалов внутри самой Беларуси", цитирует Хренина БелТА.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не только военные, но "каждый мужчина (да и не только мужчина) должен уметь, как минимум, обращаться с оружием". По словам политика, это необходимо "для того, чтобы в случае необходимости защитить свою семью, родной уголок земли и, если понадобится, страну, без которой не будет ни уголка, ни дома, ничего".

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