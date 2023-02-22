ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минск предупредил о наращивании Польшей и странами Балтии наступательных возможностей

20:59
  • среда
  • 22 февраля 2023

Белоруссия готова ответить на внешнюю агрессию

Польша и страны Балтии стремительно наращивают ударно-наступательные возможности своих вооруженных сил. Об этом в среду, 22 февраля, рассказал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
Лукашенко пригрозил жестким ответом на агрессию против Белоруссии

Военный предположил, что "США в перспективе рассчитывают использовать их как плацдарм для реализации силовых сценариев на восточном направлении".

Хренин также назвал опасной тенденцией развития военно-политической обстановки милитаризацию Восточной Европы при активном участии США и других стран НАТО.

При этом коллективный Запад продолжает вынашивать планы по реализации в Белоруссии "силового сценария свержения действующей власти и разрушения страны с опорой на вооруженные провокации белорусских националистов, получающих боевой опыт в конфликте в Украине, и радикалов внутри самой Беларуси", цитирует Хренина БелТА.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не только военные, но "каждый мужчина (да и не только мужчина) должен уметь, как минимум, обращаться с оружием". По словам политика, это необходимо "для того, чтобы в случае необходимости защитить свою семью, родной уголок земли и, если понадобится, страну, без которой не будет ни уголка, ни дома, ничего".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие армии Польши
Военнослужащие армии Польши
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.