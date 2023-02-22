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Послы ЕС не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций

21:00
  • среда
  • 22 февраля 2023

Его все еще планируют принять 24 февраля

Как пишет агентство Reuters, в среду послы ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России.

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"Страны ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций. Ряд вопросов остается, в частности, об обязательствах докладывать об активах российских олигархов в Европе. Дополнительные переговоры пройдут в четверг", - сказано в заметке.

Ранее ТАСС писал со ссылкой на источник в Брюсселе, что 10-й пакет европейских рестрикций должен вступить в силу 24 февраля.

В него войдут, в частности, торговые ограничения против поставок в Россию технологий и товаров двойного назначения, в том числе 47 видов электронных компонентов, которые могут использовать для производства оружия. Еврокомиссия оценивает объем нового пакета санкций в 11 млрд евро.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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