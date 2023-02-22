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Россия зафиксировала три нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

21:18
  • среда
  • 22 февраля 2023

Российские миротворцы следят за ситуацией в регионе

Три случая нарушения режима прекращения огня были зафиксированы за последние сутки в Нагорном Карабахе. Об этом в среду, 22 февраля, рассказали в российском Министерстве обороны.
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

В ведомстве уточнили, что режим прекращения огня был нарушен в Мардакертском и Шушинском районах региона.

По этим фактам командование российского миротворческого контингента, развернутого в Нагорном Карабахе, проводят разбирательство совместно с представителями Армении и Азербайджана, рассказали в Минобороны России.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Москва является ключевым партнером Еревана в области безопасности. Политик при этом обратил внимание на проблему Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, отметив, что в регионе "развивается гуманитарный кризис".

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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
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