Россия зафиксировала три нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы следят за ситуацией в регионе

Три случая нарушения режима прекращения огня были зафиксированы за последние сутки в Нагорном Карабахе. Об этом в среду, 22 февраля, рассказали в российском Министерстве обороны.

В ведомстве уточнили, что режим прекращения огня был нарушен в Мардакертском и Шушинском районах региона.

По этим фактам командование российского миротворческого контингента, развернутого в Нагорном Карабахе, проводят разбирательство совместно с представителями Армении и Азербайджана, рассказали в Минобороны России.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Москва является ключевым партнером Еревана в области безопасности. Политик при этом обратил внимание на проблему Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, отметив, что в регионе "развивается гуманитарный кризис".

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