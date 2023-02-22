Россия зафиксировала три нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы следят за ситуацией в регионе
Три случая нарушения режима прекращения огня были зафиксированы за последние сутки в Нагорном Карабахе. Об этом в среду, 22 февраля, рассказали в российском Министерстве обороны.
В ведомстве уточнили, что режим прекращения огня был нарушен в Мардакертском и Шушинском районах региона.
По этим фактам командование российского миротворческого контингента, развернутого в Нагорном Карабахе, проводят разбирательство совместно с представителями Армении и Азербайджана, рассказали в Минобороны России.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Москва является ключевым партнером Еревана в области безопасности. Политик при этом обратил внимание на проблему Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, отметив, что в регионе "развивается гуманитарный кризис".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"