Генсек ООН назвал условие участия в расследовании по "Северным потокам"

Россия вынесла ЧП на газопроводах на обсуждение Совбеза ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будет готов подключиться к расследованию диверсий на газопроводах системы "Северный поток", если будет утверждена соответствующая резолюция. Об этом в среду, 22 февраля, рассказали в офисе Гутерриша.

Как подчеркнул официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, Гутерриш выполнит мандат Совета Безопасности ООН по расследованию ЧП на "Северных потоках" при соблюдении указанного условия.

Дюжаррик подтвердил, что российский проект резолюции по диверсии на "Северных потоках" распространен, остается ждать решения Совбеза. При этом "если генеральный секретарь получит задачу, запрос или мандат, то будет выполнять это", сообщает ТАСС.

Ранее постпред России при всемирной организации Василий Небензя заявил в ходе выступления на заседании Совета Безопасности, посвященного диверсиям на газопроводах, что Москва рассматривает взрывы на "Северных потоках" как акт международного терроризма и призывает к проведению независимого расследования под эгидой ООН.

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