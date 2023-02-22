Reuters: Россия не будет использовать "Циркон" на учениях в Африке

В маневрах участвует фрегат, на котором размещены гиперзвуковые ракеты

Россия не будет запускать гиперзвуковую ракету "Циркон" в ходе совместных учений с ЮАР и Китаем в Индийском океане. Об этом в среду, 22 февраля, рассказал командир отряда кораблей Северного флота Олег Гладкий.

Гладкий в ходе брифинга, организованного Министерством обороны ЮАР в городе Ричардс-Бей, заявил, что в проходящих учениях нет "никакого скрытого смысла".

Представитель Северного флота подчеркнул, что в ходе маневров российская сторона не планирует задействовать гиперзвуковое оружие, сообщает Reuters.

22 февраля в ЮАР прошла официальная церемония открытия трехсторонних военно-морских учений России, ЮАР и Китая. От российского флота на учениях задействован фрегат "Адмирал Горшков", совершающий первый дальний поход с гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"