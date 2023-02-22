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В ЕС пожаловались на чрезмерную нагрузку из-за украинских беженцев

22:20
  • среда
  • 22 февраля 2023

Европейские системы приема беженцев с трудом выдерживают

В общей сложности пять миллионов человек, ищущих защиты в Евросоюзе, оказали значительное давление на национальные системы по приему беженцев. Об этом говорится в коммюнике Европейского агентства по вопросам предоставления убежища, опубликованном в среду, 22 февраля.
В Россию прибыли 5,3 млн беженцев с Украины и из Донбасса

В Брюсселе отметили, что в 2022 году около 966 тысяч заявок на получение статуса беженца были поданы в ЕС, что на 50% больше, чем в 2021 году. При этом 4 млн украинцев, покинувших свою страну, получили временную защиту в европейских странах.

Помимо украинцев больше всего индивидуальных запросов на получение статуса беженца подали сирийцы (132 тысячи человек), афганцы (129 тысяч человек), а также выходцы из Турции и Венесуэлы.

Директива о предоставлении временной защиты позволила создать для украинских беженцев отдельный канал, не предусматривающий индивидуального рассмотрения досье нуждающихся в убежище, что предотвратило коллапс европейской системы, говорится в документе, который цитирует РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупреждал, что европейские страны должны быть готовы к очередному увеличению числа беженцев, прибывающих с Украины.

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