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Путин поздравил защитников Отечества с праздником

10:05
  • четверг
  • 23 февраля 2023

Президент отметил заслуги ветеранов

23 февраля поздравления принимают ветераны и те, кто прямо сейчас защищает нашу страну и всех её жителей. Россияне в этот день также чтут память героев. Во всех регионах пройдут многочисленные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, сообщает "ТВ Центр".
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Одним из первых с праздником граждан поздравил Владимир Путин. Президент назвал его всенародным.

"В нём воплощена наша глубокая признательность верным сынам и дочерям Отечества, всем, кто, не щадя себя, сражался с врагом за родную землю, за свой народ, с честью и победой проходил через любые испытания, сокрушал иноземные нашествия", - отметил глава государства.

В этот день низкий поклон и самые тёплые слова – нашим дорогим ветеранам, которые разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость Родины. Ваши подвиги в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в исторической памяти нашего народа как яркий пример патриотизма и мужества, будут служить неиссякаемым источником духовной силы.

Путин также поздравил с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. "Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях, сражаются мужественно, героически", - сказал президент.

Он пообещал, что Россия будет и дальше насыщать войска передовой техникой - новыми ударными системами, средствами разведки и связи, беспилотниками и артиллерийскими комплексами.

"Желаю крепкого здоровья и успехов в службе Родине, благополучия вашим родным и близким", - заключил глава государства.  

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