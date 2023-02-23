В Кемерове прошла онлайн-встреча ветерана ВОВ с бойцами СВО

Её организовали местные власти

Российские военные в День защитника Отечества поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. В Кемеровской области для фронтовика Михаила Васильевича Асанова организовали онлайн-встречу с бойцами, которые участвуют в специальной военной операции по защите Донбасса, сообщает "ТВ Центр".

За онлайн-поздравлением заслуженный ветеран наблюдал вместе с представителем штаба войсковой части, который от имени всего личного состава пришёл поздравить его с праздником.

Михаил Асанов с 16-летнего возраста в армии, где прошёл курсы младших командиров. В мае 1944 был отправлен на Третий Белорусский фронт, участвовал в тяжёлых боях во время освобождения Белоруссии, Литвы и штурма Кенигсберга, был дважды ранен.

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