Украина готовит вооружённую провокацию в Приднестровье

Цель - обвинить Россию в наступлении с территории республики

Киевский режим готовит новую масштабную провокацию против России. По сообщениям Минобороны, в ближайшее время ВСУ совместно с националистическим формированием вторгнутся в Приднестровье.

Предлогом станет инсценировка наступления российских войск с территории республики. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму российских военных.

Министерство обороны России внимательно отслеживает ситуацию на границе Украины с Приднестровьем и будет реагировать на любые изменения обстановки, предупредили в военном ведомстве.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"