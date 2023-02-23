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НОВОСТИ

Названы новые герои спецоперации по защите Донбасса

11:36
  • четверг
  • 23 февраля 2023

Бойцы самоотверженно сражаются на передовой

В Минобороны рассказали о примерах мужества и отваги, которые проявляют защитники Донбасса.

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Российская колонна, в составе которой находился сержант Данил Романов, подверглась атаке украинских диверсантов. Под плотным огнём Данил вместе с сослуживцами оперативно развернул комплекс связи и передал координаты противника нашим артиллеристам для нанесения удара. Подразделения неонацистов были подавлены, а российская колонна без потерь продолжила движение.

Рядовой Егор Марусов в ходе боестолкновения с неонацистами, рискуя собственной жизнью, вынес из-под огня десять раненных товарищей, укрыл их в безопасном месте, а затем вернулся к бою. Российские военные в итоге отбили атаку радикалов, а благодаря смелости и решительности Егора - жизни наших бойцов были сохранены, сообщает "ТВ Центр".

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