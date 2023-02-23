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Собянин поздравил москвичей с Днём защитника Отечества

11:03
  • четверг
  • 23 февраля 2023

Праздник отмечается 23 февраля

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём защитника Отечества. Со своей страницы "ВКонтакте" мэр обратился к ветеранам и участникам специальной военной операции.
Путин поздравил защитников Отечества с праздником

"Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества. Этот праздник обретает особый смысл в наши дни, когда российские Вооружённые Силы сражаются за безопасность и суверенитет нашей страны", - отметил Собянин.

Он указал, что наши военные – добровольцы и мобилизованные - несут мир жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

"Желаю вам бодрости духа, новых сил и успешного выполнения боевых задач. Мы гордимся вами, доблестные защитники Отчизны!", - заключил мэр столицы.

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