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Пилотам армейской авиации вручили высокие награды

10:33
  • четверг
  • 23 февраля 2023

Они отличились во время спецоперации

В День защитника Отечества наградили военнослужащих Воздушно-космических сил России. На торжественном построении пилотам армейской авиации и специалистам инженерно-технического состава, которые отличились в ходе спецоперации, вручили знаки отличия.

В церемонии принял участие заместитель главнокомандующего ВКС, генерал-лейтенант Александр Максимцев. Он отметил высокий профессионализм наших авиаторов и поздравил их с праздником.

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