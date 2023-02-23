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Небензя назвал проект резолюции ООН по Украине антироссийским

13:28
  • четверг
  • 23 февраля 2023

В нём нет призывов к Киеву прекратить обстрелы мирных граждан

Вредоносным и антироссийским назвал проект резолюции по Украине наш постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Представленная Западом на Генассамблее резолюция требует от России немедленно прекратить удары, которые она якобы наносит по гражданской инфраструктуре и вывести все свои войска с территории Украины. Тогда, как аналогичного призыва к Киеву в документе нет, как нет и призывов прекратить обстрелы Донбасса.

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По словам Василия Небензи, Украина стала для Запада разменной монетой в борьбе с нашей страной, а любой якобы мирный план, который вбрасывается в медиапространство Киевом или его западными покровителями, на самом деле сводится к требованию капитуляции России, сообщает "ТВ Центр".

"Мы всё это воспринимаем как войну с Западом за выживание, за будущее нашей страны и наших детей, за нашу идентичность. Войну, в которой, как и 80 лет назад, нам бросил вызов коварный и мощный враг, захотевший отнять наши земли и подчинить нас себе", - указал дипломат. 

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