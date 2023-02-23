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Собянин рассказал о сохранении Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата

12:05
  • четверг
  • 23 февраля 2023

Это - особая забота московских властей

Сергей Собянин рассказал о том, как московские власти сохраняют Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. В День защитника Отечества мэр посвятил этому большой пост в своем персональном блоге.
Собянин поздравил москвичей с Днём защитника Отечества

Он напомнил, что Вечный огонь был зажжён в 22-ю годовщину Победы 8 мая 1967 года и с того дня его пламя негасимо пылает более 55 лет. Всё это время обеспечение его сохранности является предметом особой заботы правительства Москвы.

Ещё в 60-х годов инженеры МОСГАЗа разработали уникальную горелку, обеспечивающую стабильное горение природного газа при любой погоде. Сотрудники предприятия ежедневно осматривают конструкцию. А раз в месяц и дополнительно перед Днём защитника Отечества и Днём Победы проводят профилактику Вечного огня.

Она обычно начинается вечером, когда Александровский сад закрывается для посетителей. Пламя переносят на временную горелку, затем специалисты аккуратно поднимают звезду, проверяют, чистят и меняют находящееся под ней оборудование.

Собянин отметил, что обслуживание Вечного огня - почётная работа повышенной сложности. Поэтому её выполняют наиболее опытные и квалифицированные специалисты газового хозяйства Москвы.

Ранее мэр поздравил москвичей с Днём защитника Отечества. Он обратился к ветеранам и участникам специальной военной операции.

"Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества. Этот праздник обретает особый смысл в наши дни, когда российские Вооружённые Силы сражаются за безопасность и суверенитет нашей страны", - отметил Собянин.

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Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата
Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата
Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата
Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата
Профилактика горелки Вечного огня
Профилактика горелки Вечного огня
Профилактика Вечного огня
Профилактика Вечного огня
Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата
Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата
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