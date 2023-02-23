В Белгородской области потерпел крушение военный самолёт

Об этом сообщил глава региона

В Валуйском городском округе Белгородской области упал российский военный самолёт. Об авиакатастрофе написал у себя в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона сообщил, что на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется, ситуация под контролем.

По неподтвержденной информации, разбился военный самолёт Су-25, информации о пострадавших нет. ТАСС сообщает, что пилоту удалось катапультироваться, он жив.

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