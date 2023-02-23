Крымский мост полностью открыли для движения автомобилей

На 39 дней раньше срока

Крымский мост полностью открыт для автомобильного движения по всем его полосам на 39 дней раньше срока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

В результате теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года, устроенного украинскими спецслужбами, произошло обрушение двух пролётов правой ветки автодорожной части. Строители оперативно приступили к восстановлению.

Уже на следующий день после взрыва запустили автомобильное движение по левой, уцелевшей ветке моста. Демонтаж повреждённых элементов завершили за три недели.

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