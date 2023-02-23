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Минобороны сообщило подробности крушения Су-25 под Белгородом

12:53
  • четверг
  • 23 февраля 2023

Пилот погиб

Минобороны сообщило некоторые подробности крушения штурмовика Су-25 в Белгородской области. Причиной катастрофы стала техническая неисправность.
В Белгородской области потерпел крушение военный самолёт

"После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолет Су-25 ВКС России. Лётчик погиб", - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, самолёт упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе упал российский военный самолёт. На месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.

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