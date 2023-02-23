За сутки в России госпитализировано 1632 больных коронавирусом

Заразился ковидом 14 721 человек

За сутки в России госпитализировано 1 632 больных коронавирусом, всего зафиксирован 14 721 случай заражения. С февраля 2020 года выявлено 22 218 663 человека с COVID-19, умерло 395 938 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 142 человека, зарегистрировано 2 947 новых больных, всего в столице 3 409 291 инфицированный, скончались 48 147 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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