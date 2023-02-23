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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

12:35
  • четверг
  • 23 февраля 2023

Президент почтил память павших воинов

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Президент почтил память павших воинов, сообщает ТАСС.
Путин поздравил защитников Отечества с праздником

Глава государства каждый год 23 февраля приезжает в Александровский сад. Ранее Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.

Глава государства обратился к военнослужащим, добровольцам, мобилизованным гражданам и специалистам разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции.

"Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях, сражаются мужественно, героически", - сказал президент.

Он пообещал, что Россия будет и дальше насыщать войска передовой техникой - новыми ударными системами, средствами разведки и связи, беспилотниками и артиллерийскими комплексами.

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