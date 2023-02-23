Как восстанавливали Крымский мост после теракта

Движение запустили раньше срока

Сегодня Крымский мост полностью открыли для автомобилей. Дан старт движению по всем полосам. Работы завершили намного раньше срока. Опередить график удалось благодаря усилиям строителей, они трудились круглосуточно. На заводах в разных городах страны выплавили тонны металлоконструкций, которые быстро доставили к месту ремонта.

На последнем этапе строители восстановили инженерные системы, освещение, барьерное ограждение, нанесли свежую термопластиковую разметку на новом асфальте, сообщает "ТВ Центр".

Движение легкового транспорта и автобусов по левой автодорожной части запустили в 10 часов утра 23 февраля. Теперь потоки не пересекаются. Водители гудками поздравляют друг друга с восстановление одного из главных мостов России.

Работы велись круглосуточно. На объекте в две смены работали порядка пятисот строителей и 50 единиц техники.

Никита Храпов, начальник ФКУ "Упрдор Тамань": "Мост восстанавливала вся Россия. Огромное количество ресурсов было затрачено. Это общая заслуга, слаженная работа всей нашей страны".

В Тамань доставили почти 2,5 тысячи тонн металлоконструкций из Тюмени, Воронежа и Кургана. Сборку произвели на месте. Несмотря на суровые погодные условия - 53 штормовых дня - строители демонтировали и заменили восемь повреждённых пролётов моста в беспрецедентно сжатые сроки - всего за четыре с половиной месяца. Хотя обычно, подобные работы занимают порядка года.

Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства России: "Хочу отметить что строители проявили себя как настоящие защитники отечества. В сложнейших условиях работали и продолжают работать по восстановлению моста. Несомненно, это важнейшая роль и задача по защите интересов нашей страны".

Во время ремонта движение перекрывалось лишь на короткие промежутки в среднем менее 10 часов в сутки в день монтажа. Помогла уникальная технологии поперечной надвижки, когда пролёт буквально задвигали с одной части моста на другую. Это позволило существенно сократить сроки восстановления.

Следующий этап – ремонт железнодорожной части. И он уже идёт. Работы планируют завершить летом.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"