Депутаты Мосгордумы передали гуманитарную помощь участникам СВО

Военным на передовую отправят тёплую одежду

Депутаты Мосгордумы передали гуманитарную помощь для участников спецоперации и жителей новых регионов России в рамках проекта "Москва помогает".

Фракция партии "Единая Россия" подготовила продукты, детские принадлежности, тёплую одежду, бытовую технику и многое другое. Сбор организован в штабе, расположенном в столичном парламенте.

Этот новый пункт приёма гуманитарной помощи, открытый совместно с "Мосволонтёром", очень востребован. За две недели неравнодушные москвичи уже передали более 150-ти килограммов продуктов, детские вещи и средства личной гигиены, сообщает "ТВ Центр".

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