ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутаты Мосгордумы передали гуманитарную помощь участникам СВО

14:57
  • четверг
  • 23 февраля 2023

Военным на передовую отправят тёплую одежду

Депутаты Мосгордумы передали гуманитарную помощь для участников спецоперации и жителей новых регионов России в рамках проекта "Москва помогает".

Фракция партии "Единая Россия" подготовила продукты, детские принадлежности, тёплую одежду, бытовую технику и многое другое. Сбор организован в штабе, расположенном в столичном парламенте.

Этот новый пункт приёма гуманитарной помощи, открытый совместно с "Мосволонтёром", очень востребован. За две недели неравнодушные москвичи уже передали более 150-ти килограммов продуктов, детские вещи и средства личной гигиены, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Депутаты Мосгордумы передали гумпомощь участникам СВО
Депутаты Мосгордумы передали гумпомощь участникам СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.