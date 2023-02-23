Водители Гаража особого назначения показали мастерство

Они вышли на гоночную трассу

Водители главного автопарка страны сегодня соревновались в мастерстве. На гоночную трассу вышли шофёры Гаража особого назначения, сообщает "ТВ Центр".

Они продемонстрировали навыки скоростного маневрирования в зимних условиях, в том числе на отечественных автомобилях "Аурус". Заезд прошёл на автодроме ФСО в Подмосковье.

Сотрудники гаража доставляют к месту назначения первых лиц государства. От водителей требуется высочайшая квалификация и умение обслуживать технику.

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