ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин вручил знак "Почётный гражданин города Москвы" Борису Уткину в день его 100-летнего юбилея

13:41
  • четверг
  • 23 февраля 2023

Мэр пришёл в гости к фронтовику

Сергей Собянин в День защитника Отечества пришёл в гости к ветерану Великой Отечественной войны Борису Уткину, которому сегодня исполнилось 100 лет.
Собянин поздравил москвичей с Днём защитника Отечества

Мэр вручил фронтовику знак "Почётный гражданин города Москвы", пожелал ему здоровья и поблагодарил за доблесть и службу.

На своей странице "ВКонтакте" Собянин отметил, что Уткин принимал участие в исторических боях: оборонял Москву, сражался на Дону, за Сталинград, на Курской дуге и Днепре, освобождал Венгрию и Австрию.

"Всю жизнь на военной службе. После увольнения в запас в звании генерал-полковника занялся общественной и научной работой. Борис Павлович – почётный профессор Академии военных наук, автор книг и публикаций в журналах и газетах", - написал мэр.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём защитника Отечества. Он обратился к ветеранам и участникам специальной военной операции.

"Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества. Этот праздник обретает особый смысл в наши дни, когда российские Вооружённые Силы сражаются за безопасность и суверенитет нашей страны", - отметил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Собянин и ветеран Борис Уткин
Сергей Собянин и ветеран Борис Уткин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.