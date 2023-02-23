Собянин вручил знак "Почётный гражданин города Москвы" Борису Уткину в день его 100-летнего юбилея

Мэр пришёл в гости к фронтовику

Сергей Собянин в День защитника Отечества пришёл в гости к ветерану Великой Отечественной войны Борису Уткину, которому сегодня исполнилось 100 лет.

Мэр вручил фронтовику знак "Почётный гражданин города Москвы", пожелал ему здоровья и поблагодарил за доблесть и службу.

На своей странице "ВКонтакте" Собянин отметил, что Уткин принимал участие в исторических боях: оборонял Москву, сражался на Дону, за Сталинград, на Курской дуге и Днепре, освобождал Венгрию и Австрию.

"Всю жизнь на военной службе. После увольнения в запас в звании генерал-полковника занялся общественной и научной работой. Борис Павлович – почётный профессор Академии военных наук, автор книг и публикаций в журналах и газетах", - написал мэр.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём защитника Отечества. Он обратился к ветеранам и участникам специальной военной операции.

"Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества. Этот праздник обретает особый смысл в наши дни, когда российские Вооружённые Силы сражаются за безопасность и суверенитет нашей страны", - отметил мэр.

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