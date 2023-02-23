В боях за Артёмовск наступил переломный момент

Российские войска идут вперёд

Российские войска от позиционных боёв на участке Купянска, Северска и Красного Лимана перешли в наступление. Это главные укрепрайоны ВСУ в Харьковской области. За последние сутки штурмовым отрядам удалось не только прорвать фронт, но и продвинуться на пять километров.

Переломный момент наступает и в боях за северные окраины Артёмовска. Российский спецназ, сейчас штурмует центр пригородной Берховки, посёлок уже на две трети под контролем передовых отрядов. Освобождение Берховки - дело ближайших дней. Потеря посёлка будет означать для ВСУ только одно - его подразделения в Артёмовске могут оказаться в полном оперативном окружении.

С воздуха наступление на всех фронтах поддерживает авиация. Отличившимся офицерам сегодня вручили заслуженные награды, но сами летчики говорят - отмечать День защитника Отечества будем позже, когда вернемся к семьям с победой.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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