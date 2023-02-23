Путин рассказал военным о мерах господдержки

Государство поможет ветеранам СВО

Россия отмечает День защитника Отечества. Поздравления принимают ветераны и военнослужащие, мобилизованные граждане и добровольцы, в том числе бойцы, которые прямо в эти минуты героически сражаются с неонацистами и освобождают мирных жителей от радикалов киевского режима.

По всей стране проходят торжественные и памятные мероприятия. К Могиле Неизвестного Солдата сегодня возложил венок Владимир Путин. Была объявлена минута молчания. После военный оркестр исполнил государственный гимн. В церемонии приняли участие Сергей Шойгу, члены общественных организаций, а также ветераны. Президент обсудил с ними меры поддержки военнослужащих.

Он пообещал, что создаваемый Фонд поддержки военнослужащих будет вписан в государственную структуру и подчинён напрямую правительству. Также президент откликнулся на просьбу одного из своих собеседников приравнять ветеранов ДНР и ЛНР к российским военным, сражающимся в зоне спецоперации.

Во время церемонии Владимир Путин возложил цветы на Аллее городов-героев и воинской славы - к каждой стеле, включая Ленинград, Минск, Киев и Одессу. Память героев войны почтил и Сергей Собянин. Мэр столицы также возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Торжественным маршем прошла рота почётного караула.

Целую серию мероприятий провели добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей в рамках ежегодной акции "Цветы у Обелиска". В этом году к ней присоединились жители ЛНР и Запорожской области. Церемонии возложения состоялись, в том числе в Москве, Луганске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, сообщает "ТВ Центр".

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