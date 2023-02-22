Собянин рассказал о внедрении разработок резидентов технопарков Москвы

Создано почти 70 тысяч рабочих мест

Более двух тысяч технологических компаний работает в 49 технопарках Москвы, создано около 70 тысяч рабочих мест. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что президент России в своем послании Федеральному Собранию отдельно подчеркнул важность поддержки передовых технологий. Большую роль в этом должны сыграть промышленные кластеры и технопарки.

"Уже 10 лет мы активно поддерживаем совершенствование инновационной инфраструктуры Москвы", - написал мэр.

Сегодня московские технопарки - это место, где создаются разработки, улучшающие жизнь горожан каждый день.

Собянин подчеркнул, что резиденты технопарков успешно реализуют проекты в разных сферах: науке, промышленности, ИТ и многих других. Так, продукция компаний используется в повседневной жизни как москвичами, так и жителями других регионов и стран, бизнесом и государством.

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