Собянин рассказал о внедрении разработок резидентов технопарков Москвы

Создано почти 70 тысяч рабочих мест
Более двух тысяч технологических компаний работает в 49 технопарках Москвы, создано около 70 тысяч рабочих мест. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что президент России в своем послании Федеральному Собранию отдельно подчеркнул важность поддержки передовых технологий. Большую роль в этом должны сыграть промышленные кластеры и технопарки.
"Уже 10 лет мы активно поддерживаем совершенствование инновационной инфраструктуры Москвы", - написал мэр.
Сегодня московские технопарки - это место, где создаются разработки, улучшающие жизнь горожан каждый день.
Собянин подчеркнул, что резиденты технопарков успешно реализуют проекты в разных сферах: науке, промышленности, ИТ и многих других. Так, продукция компаний используется в повседневной жизни как москвичами, так и жителями других регионов и стран, бизнесом и государством.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"