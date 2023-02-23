В Белгороде для семей участников СВО провели праздничный концерт

На сцене местного ДК выступили известные исполнители

В Белгороде прошёл концерт в честь Дня защитника Отечества для семей участников спецоперации. На сцене Дворца культуры "Энергомаш" выступили оркестр духовой и эстрадной музыки имени Шурупова и вокальный ансамбль "ФедораFolk", ансамбль народной музыки "Ватага" и солисты белгородской государственной филармонии.

Солист театра Александра Градского Эмиль Кадыров исполнил всенародно любимые песни из репертуара Муслима Магомаева, Александра Градского, Николая Носкова, и Ильи Резника. Прозвучала и композиция "От героев былых времён" из советского фильма "Офицеры".

Зрители тепло принимали артистов, охотно пели вместе с ними, аплодировали стоя и долго не отпускали исполнителей.

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