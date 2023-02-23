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Собянин: Транспортно-пересадочный узел "Рижская" ждёт масштабное обновление

17:12
  • четверг
  • 23 февраля 2023

Он объединит несколько станций метро и МЦД

Транспортно-пересадочный узел "Рижская" ждёт масштабное обновление. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что этот хаб объединит станции действующего D2, будущих D3 и D4, а также две одноимённые станции метро Калужско-Рижской и Большой кольцевой линий. У пассажиров появится возможность строить множество альтернативных маршрутов.

Обновлённый ТПУ сделает удобнее передвижение свыше 200 тысяч жителей трёх столичных районов: Мещанского, Алексеевского и Марьиной Рощи.

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