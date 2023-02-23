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Врачи скорой помощи погибли в Донецке при обстреле ВСУ

16:09
  • четверг
  • 23 февраля 2023

Пострадали сотрудники МЧС

Трое сотрудников скорой помощи погибли при обстреле в Донецке. ВСУ открыли огонь по центру города. Один медик получил ранения, сообщает ТАСС.
Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ

В администрации Петровского района рассказали, что бригада скорой помощи, приехавшая к раненным в результате обстрела жителям, попала под повторный обстрел с украинской стороны.

Во время первого обстрела получили ранения десять сотрудников МЧС ДНР, сообщил представитель силовых структур республики.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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