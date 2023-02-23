В Херсонской области сбит украинский Су-25

Об этом сообщили в Минобороны России

Российские силы ПВО сбили в небе над Херсонской областью украинский штурмовик Су-25. Также за минувшие сутки в зоне СВО уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов противника. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

На купянском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила противника в ЛНР. На краснолиманском направлении уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-30.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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