ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Штат машинистов для БКЛ метро полностью укомплектован

18:03
  • четверг
  • 23 февраля 2023

Они уже прошли обучение и практику

Штат машинистов для Большой кольцевой линии укомплектован. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что свыше 500 специалистов будут управлять новейшими поездами "Москва 2020". Будущие машинисты четыре с половиной месяца учились, а затем три месяца практиковались на современных составах.

Всего БКЛ предоставила столице шесть тысяч рабочих мест. На линии трудятся дежурные по станциям, монтёры пути, машинисты электропоездов.

Собянин указал, что Московский метрополитен сегодня остаётся одним из крупнейших и надёжных работодателей столицы. Сегодня в метро трудоустроено почти 70 тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Машинист поезда в метро
Машинист поезда в метро
Машинист метро
Машинист метро
Работники метро
Работники метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.