Собянин: Штат машинистов для БКЛ метро полностью укомплектован

Они уже прошли обучение и практику

Штат машинистов для Большой кольцевой линии укомплектован. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что свыше 500 специалистов будут управлять новейшими поездами "Москва 2020". Будущие машинисты четыре с половиной месяца учились, а затем три месяца практиковались на современных составах.

Всего БКЛ предоставила столице шесть тысяч рабочих мест. На линии трудятся дежурные по станциям, монтёры пути, машинисты электропоездов.

Собянин указал, что Московский метрополитен сегодня остаётся одним из крупнейших и надёжных работодателей столицы. Сегодня в метро трудоустроено почти 70 тысяч человек.

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