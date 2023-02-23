ВСУ обстреляли два села на границе Курской области

Повреждены две машины

ВСУ обстреляли днём 23 февраля окрестности двух приграничных сёл Кореневского района Курской области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

По его информации, пострадавших и существенных разрушений нет. В двух гражданских грузовых автомобилях осколками разбиты лобовые стёкла.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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