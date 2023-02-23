Женщина погибла во время обстрела Белгородской области

Разрушены жилые дома

Женщина 1951 года рождения погибла во время очередного обстрела Белгородской области со стороны Украины. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

23 февраля ВСУ дважды обстреляли территорию области. В селе Вознесеновка никто не пострадал, а в селе Борисовка снаряд попал в частный жилой дом. В населённом пункте нарушено газоснабжение.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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