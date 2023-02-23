У НАТО заканчиваются снаряды для отправки на Украину

Военные заводы не справляются

У стран НАТО заканчиваются артиллерийские снаряды для поставок Киеву. В этом признался генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Военные заводы не справляются с производством вооружений.

"Проблема сейчас в том, что расход снарядов превышает наше производство. Пока мы истощили наши запасы", - сказал Столтенберг в эфире CNN.

Ранее страны Запада приняли решение о передаче Украине нескольких десятков танков, но позже выяснилось, что это может произойти не ранее, чем через несколько месяцев. Идея о поставках киевскому режиму самолётов пока не нашла поддержки в странах НАТО.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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