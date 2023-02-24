Названы имена новых героев спецоперации

Они сражаются за мир в Донбассе

В Министерстве обороны рассказали о новых подвигах российских военных, которые защищают жителей Донбасса.

Отделение под командованием капитана Дмитрия Лисенкина обеспечивало доставку реактивных снарядов для боевых машин дивизиона. Рискуя жизнью, Дмитрий лично подвозил боеприпасы непосредственно к линии соприкосновения. Грамотные действия капитана Лисенкина способствовали успешному выполнению нашими военными специальных задач в зоне СВО.

Самоходно-артиллерийский взвод под командованием лейтенанта Максима Сащенко прикрывал наступающих российских мотострелков. Во время боя Максим умело руководил подчинёнными, которых вывел из-под ответного огня и не допустил потерь среди наших бойцов. А формирования ВСУ по итогам боестолкновения потеряли арторудие и до десяти неонацистов, сообщает "ТВ Центр".

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