ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию

10:03
  • пятница
  • 24 февраля 2023

В ней нет ни слова о преступлениях Киева

Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Несмотря на то, что в ней говорится о принципах мира, в документе нет ни слова о преступлениях киевского режима, таких как обстрелы мирных городов на территории России.
Небензя назвал проект резолюции ООН по Украине антироссийским

За резолюцию голосовало 141 государство, семь выступили против, 32 воздержались. Против голосовали Россия, Белоруссия, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Сирия. Среди воздержавшихся оказались Армения, Китай, Индия, Куба, Иран, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Пакистан. Сербия и Венгрия поддержали антироссийский документ, передаёт ТАСС.

В резолюции говорится, в частности, о единстве и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ. От России Генассамблея ООН требует немедленно вывести все войска с территории Украины и прекратить удары по критически важной инфраструктуре. При этом в документе не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны ВСУ.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
ООН
ООН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.