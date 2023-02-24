Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию

В ней нет ни слова о преступлениях Киева

Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Несмотря на то, что в ней говорится о принципах мира, в документе нет ни слова о преступлениях киевского режима, таких как обстрелы мирных городов на территории России.

За резолюцию голосовало 141 государство, семь выступили против, 32 воздержались. Против голосовали Россия, Белоруссия, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Сирия. Среди воздержавшихся оказались Армения, Китай, Индия, Куба, Иран, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Пакистан. Сербия и Венгрия поддержали антироссийский документ, передаёт ТАСС.

В резолюции говорится, в частности, о единстве и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ. От России Генассамблея ООН требует немедленно вывести все войска с территории Украины и прекратить удары по критически важной инфраструктуре. При этом в документе не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны ВСУ.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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