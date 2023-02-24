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Китай предложил план мирного урегулирования на Украине

10:39
  • пятница
  • 24 февраля 2023

В документе несколько пунктов

Китай опубликовал план урегулирования конфликта на Украине. Документ состоит из 12 пунктов.
У НАТО заканчиваются снаряды для отправки на Украину

Пекин предлагает уважать суверенитет всех стран, соблюдать международное право, отказаться от менталитета холодной войны и прекратить военные действия.

Кроме того, мирный китайский план предполагает возобновление мирных переговоров, разрешение гуманитарного кризиса, защиту гражданских лиц и военнопленных.

Предложения Пекина включают в себя обеспечение безопасности атомных электростанций, противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия, содействие экспорту зерна и прекращение односторонних санкций.

Китай обещает оказать содействие постконфликтному восстановлению и предлагает свою помощь в этом начинании, сообщает ТАСС.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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