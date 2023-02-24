К МКС запущен беспилотный "Союз"

На нём должен вернуться на Землю российско-американский экипаж

Беспилотный корабль "Союз МС-23" стартовал к МКС на замену повреждённому "Союзу МС-22". Пуск состоялся с космодрома "Байконур" в 3 часа 24 минуты 24 февраля.

Стыковка "Союза" запланирована на 26 февраля. Корабль должен пристыковаться к модулю "Поиск" российского сегмента станции, сообщает ТАСС.

На "Союзе МС-23" осенью на Землю должен вернуться российско-американский экипаж, который прилетел на станцию на корабле "Союз МС-22".

Впоследствии выяснилось, что он повреждён – у него проблемы в системе терморегулирования. Не исключено, что причиной неисправности стало попадание микрометеорита.

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