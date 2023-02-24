В России госпитализированы с коронавирусом ещё 786 человек

Выявлено 13 829 случаев заражения

За сутки в России госпитализировано 786 больных коронавирусом, всего зафиксировано 13 829 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 22 232 492 человека с COVID-19, умерло 395 970 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 108 человек, зарегистрировано 2 250 новых больных, всего в столице 3 411 541 инфицированный, скончались 48 157 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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