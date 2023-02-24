Британия объявила о новых санкциях против России

Под ограничения попали предприятия, банки и физические лица

Великобритания расширила антироссийские санкции. Под новые ограничения попали компаний, занимающиеся производством или ремонтом военной техники. Среди них - АО "Изумруд", АО "Завод Элекон", АО "Ломо", АО "Звезда", ООО "Завод Сокол". В новом санкционном списке есть четыре российских банка: "Банк Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Банк Зенит", "МТС-Банк".

Кроме того, под ограничениями Лондона теперь находятся и несколько физических лиц, среди которых - губернатор Тульской области Алексей Дюмин, Алексей Козак (сын замглавы администрации президента России Дмитрия Козака), бывший премьер-министр России Виктор Зубков и действующий вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Под санкциями оказался и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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