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Собянин рассказал о возрождении московской старины

12:42
  • пятница
  • 24 февраля 2023

Московские власти уделяют большое внимание реставрации памятников архитектуры

В Москве за 12 лет отреставрировано более двух тысяч памятников архитектуры. Об этом в своём персональном блоге сообщил Сергей Собянин.
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Мэр отметил, что только в прошлом году специалисты восстановили более двухсот столичных памятников архитектуры и примерно столько же планируется отреставрировать до конца 2023 года.

"Таких объёмов реставрационных работ нет ни в одном другом городе мира. Забота о сохранении московской старины объединила городские власти, федеральные ведомства, религиозные общины и многочисленных частных владельцев памятников архитектуры", - написал Собянин.

Он отметил большие заслуги в деле реставрации объектов культурного наследия специалистов-реставраторов, которые последние годы трудятся не покладая рук. Среди восстановленных памятников - особняк Рутковских в Большом Козловском переулке, усадьба тайного советника обер-прокурора Святейшего Синода Яковлева на Тверском бульваре, комплекс зданий Мариинского женского училища на Софийской набережной.

Большая работа ведётся на главной выставке страны. В прошлом году список возрождённых исторических объектов пополнился павильоном №5 "Физика" на ВДНХ. На финише находится реставрация павильона №66, в павильоне №51 завершены фасадные работы.

"Красивый, ухоженный и неповторимый город - такой становится наша Москва благодаря заботе о её богатейшем историческом наследии", - заключил Сергей Собянин.

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Реставрация павильона "Мясная промышленность" на ВДНХ
ГКБ им И.В. Давыдовского после реставрации
ГКБ им И.В. Давыдовского после реставрации
ГКБ им И.В. Давыдовского после реставрации
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