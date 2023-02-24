В летевшем из Сочи "Боинге" произошла разгерметизация салона

Пассажиры не пострадали

Разгерметизация салона произошла на рейсе Сочи-Красноярск. На высоте около 10 километров экипаж Boeing 737-800 авиакомпании "Россия" сообщил о ЧП.

В салоне автоматически были выброшены кислородные маски, но, судя по сообщениям пассажиров, не все они сработали штатно. Самолёт экстренно сел в аэропорту Красноярска, пострадавших в результате инцидента нет.

По данным пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, в салоне находилось 167 пассажиров, из них 21 - дети и также восемь членов экипажа.

В свою очередь, в авиакомпании "Россия" сообщили, что датчик регулировки давления в кабине сработал за три минуты до начала снижения. Сейчас специалисты проверяют самолёт и выясняют причину разгерметизации.

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