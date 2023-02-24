Глава Белгородской области попал в больницу с отравлением

Угрозы жизни нет

Главу Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали с пищевым отравлением. По информации "Известий", его состояние оценивается как средней степени тяжести. По рекомендации врачей губернатор проведёт в больнице два дня.

"Ничего критичного нет. Нахожусь под присмотром врачей. Отпустят домой сегодня-завтра. Слишком много работы – некогда болеть", - написал Гладков у себя в Telegram-канале.

Вячеслав Гладков возглавил Белгородскую область в сентябре 2021 года. До этого он занимал пост заместителя губернатора – председателя правительства города Севастополя, а также зампреда правительства Ставропольского края.

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