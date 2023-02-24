Вокруг Артёмовска идут серьёзные бои

ВСУ несут большие потери

Российские войска прорвали оборону киевских неонацистов к югу от Марьинки. Продолжаются бои на севере Артёмовска, сообщает "ТВ Центр".

В этом районе наши штурмовые группы освободили ещё один населённый пункт - Берховка. Таким образом трасса на Славянск на этом участке теперь полностью под контролем российских подразделений.

В Артёмовске штурмовые отряды ведут уличные бои с ВСУ, которые каждый дом превращают в оборонительные рубежи. О критическом положении ВСУ в Артёмовске в социальных сетях рассказал бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский признал: для ВСУ ситуация на всей линии фронта очень сложная. Российские войска нанесли очередные ракетные удары. Публикуются, в частности, спутниковые снимки горящего военного аэродрома в Чугуеве.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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