Поджигателем общежития в Москве оказался приезжий из Белгородской области

Он задержан и отправлен в СИЗО

Пресненский суд Москвы заключил под стражу фигуранта дела о поджоге общежития в центре столицы. Обвиняемый - уроженец Белгородской области Юрий Хомченко - ближайшие два месяца проведет в СИЗО.

21 февраля в многоэтажном здании на Международной улице произошло возгорание, в результате которого погибли семь человек, в том числе двое детей, ещё 15 жильцов пострадали.

По данным следствия, к трагедии причастен Хомченко. Мужчина после ссоры с соседями поджёг их входную дверь и находившиеся в коридоре вещи, сообщает "ТВ Центр".

Площадь пожара составила около ста квадратных метров, пламя полностью уничтожило шесть квартир. Расследование дела взял под личный контроль прокурор Москвы.

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