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КНДР провела испытания крылатых ракет

16:23
  • пятница
  • 24 февраля 2023

Пхеньян предупредил США

Северная Корея провела новые испытания стратегических вооружений. Четыре крылатых ракеты запустили в направлении Японского моря, сообщает "ТВ Центр".
КНДР запустила две баллистические ракеты

Они пролетели две тысячи километров и поразили заданную цель. Как подчеркнули в Центральном телеграфном агентстве страны, таким образом Пхеньян продемонстрировал готовность своих ядерных сил.

На этой неделе США, Япония и Южная Корея вновь провели совместные учения в Японском море. КНДР считает подобные действия провокацией. МИД страны призвал Вашингтон прекратить тренировки, а также отказаться от развёртывания американских стратегических сил в Южной Корее, иначе их могут расценить как официальное объявление войны.

Об этом заявил глава ведомства. Также он раскритиковал ООН как организацию, которая находится под полным контролем США. Совбез игнорирует провокации Белого дома и его союзников, но регулярно выступает с осуждением Пхеньяна. Если это повторится, КНДР обещает дать решительный ответ.

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