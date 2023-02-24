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Генсек НАТО отверг китайский мирный план по Украине

14:58
  • пятница
  • 24 февраля 2023

В ЕС тоже не в восторге от предложений Пекина

Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву, на этот раз в размере двух миллиардов долларов. Терпящим поражение ВСУ Пентагон передаст ещё боеприпасов, причём на этот раз их возьмут не из опустевших складов, а закажут производителям.
Китай предложил план мирного урегулирования на Украине

Тем временем Пекин призывает Запад не подливать масла в огонь украинского конфликта. МИД Китая представил свой план по урегулированию ситуации, но в НАТО и ЕС его отвергли.

Выступая на брифинге в Таллине, генсек НАТО ясно дал понять, что менять русофобскую украинскую формулу на китайскую не собираются. Мол, утратили доверие к Поднебесной, заявил Йенс Столтенберг.

Евросоюз изучит предложенный Китаем документ по урегулированию конфликта на Украине, но будет рассматривать его на фоне "дружбы Пекина и Москвы", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Польша, тем временем, уже отправила на Украину танки "Леопард-2", а британский министр обороны устроил фотосессию в обнимку с боевиками ВСУ, которые проходят сейчас обучение в Англии.

США и Европа приближают мир к самоубийственному конфликту. Об этом на заседании генассамблеи ООН говорил постпред России Василий Небензя. Тест на реальную заинтересованность в достижении справедливого и прочного мира на Украине Запад снова провалил. Подготовленную его представителями антироссийскую резолюцию поддержали большинство стран.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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