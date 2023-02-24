ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На север США обрушился мощный снежный шторм

17:53
  • пятница
  • 24 февраля 2023

Выпало до 60 сантиметров осадков

Мощный снежный шторм обрушился на север США, где выпало до 60 сантиметров осадков. По мнению метеорологов, это самые обильные снегопады в стране за 30 лет.
На Москву обрушился мощный снегопад

В отдельных районах похолодало до минус 45-ти градусов, а скорость ветра достигала 27 метров в секунду. В ряде штатов остановлена работа предприятий, около 30-ти тысяч школьников перевели на дистанционное обучение.

Шторм также вызвал полосу ледяного дождя. Дороги превратились в каток, повалены деревья, повреждены линии электропередачи. По всей стране задержаны или отменены около трёх с половиной тысяч рейсов.

В это время на юге США фиксируется рекордно тёплая для февраля погода, бьющая столетние рекорды. Разница температур в разных частях страны составляет около 38-ми градусов Цельсия, сообщает "ТВ Центр".  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия снегопада в США
Последствия снегопада в США
Последствия снегопада в США
Последствия снегопада в США
Последствия снегопада в США
Последствия снегопада в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.