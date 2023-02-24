На север США обрушился мощный снежный шторм

Выпало до 60 сантиметров осадков

Мощный снежный шторм обрушился на север США, где выпало до 60 сантиметров осадков. По мнению метеорологов, это самые обильные снегопады в стране за 30 лет.

В отдельных районах похолодало до минус 45-ти градусов, а скорость ветра достигала 27 метров в секунду. В ряде штатов остановлена работа предприятий, около 30-ти тысяч школьников перевели на дистанционное обучение.

Шторм также вызвал полосу ледяного дождя. Дороги превратились в каток, повалены деревья, повреждены линии электропередачи. По всей стране задержаны или отменены около трёх с половиной тысяч рейсов.

В это время на юге США фиксируется рекордно тёплая для февраля погода, бьющая столетние рекорды. Разница температур в разных частях страны составляет около 38-ми градусов Цельсия, сообщает "ТВ Центр".

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