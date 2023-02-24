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Юных москвичей пригласили на мюзикл "Республика ШКИД"

15:46
  • пятница
  • 24 февраля 2023

Постановку покажут не только в столице

Сегодня в Детском музыкальном театре юного актёра покажут мюзикл "Республика ШКИД" по знаменитой повести Григория Белых и Леонида Пантелеева. Это драматичная и трогательная история о жизни беспризорников в интернате для трудных детей, а также их педагогах.

Благодаря им хулиганы и карманные воришки узнают, что такое настоящая дружба, честь и порядочность. Авторы мюзикла подчёркивают, что произведение о мужестве, самоотверженности, достоинстве и умении противостоять жизненным трудностям не потеряло актуальности и сегодня.

Спектакль создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Постановку покажут не только в Москве, но и других городах, сообщает "ТВ Центр".

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Мюзикл "Республика ШКИД"
Мюзикл "Республика ШКИД"
Мюзикл "Республика ШКИД"
Мюзикл "Республика ШКИД"
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